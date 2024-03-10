На Украине не могут найти генерала, «потерявшегося» после русского удара по Харькову

С 17 февраля военачальник полностью прекратил весьма высокую активность в соцсетях.Командующий харьковским гарнизоном Сергей Мельник, имеющий служебное звание генерала юстиции, с 17 февраля ничего не публикует на своем аккаунте в мессенджере «Телеграм».