Синоптик Ильин предупредил, что «жгучие морозы» простоят в Москве до понедельника

Синоптик, метеоролог и военный метеоролог Александр Ильин в разговоре со «Звездой» рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей Подмосковья на этих выходных, а также дал прогноз на начало следующей недели.
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