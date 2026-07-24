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Талалаев — о поражении от ЦСКА: «Балтика» сыграла близко к своему максимуму»

Талалаев — о поражении от ЦСКА: «Балтика» сыграла близко к своему максимуму»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги.

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