Кто родился 8 ноября

Анастасия Геннадьевна Жукова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Работала в аппарате губернатора и правительства Чукотского автономного округа, департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики региона.
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