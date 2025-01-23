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Глава внешней разведки России Нарышкин: 2025 год не будет спокойным

Глава внешней разведки России Нарышкин: 2025 год не будет спокойным

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал прогноз на общую ситуацию в мире. По его мнению, 2025 год не будет спокойным.

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