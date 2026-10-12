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Анна Уколова: 181 см характера, отказ раздвигать ноги перед Сатаной и почти 24 года брака, который чуть не разрушила кнопка на «Госуслугах»

Анна Уколова: 181 см характера, отказ раздвигать ноги перед Сатаной и почти 24 года брака, который чуть не разрушила кнопка на «Госуслугах»

— Да не смотри ты на меня так, будто я сейчас упаду! — басовито хохочет женщина в простом свитере, сидя на краешке сцены.

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