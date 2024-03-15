«Мы твёрдым шагом идём в будущее нашей страны»: ректор КИПУ имени Февзи Якубова проголосовал на выборах Президента России 🇷🇺 «Ощущение праздника, того, что мы твёрдым шагом идём в наше прекрасное будущее.