Россия и США: Дмитриев о шансах на восстановление диалога и возможных угрозах

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал возможность возобновления диалога между Россией и США. В ходе визита в Вашингтон он отметил позитивный настрой американских коллег, подчеркнув, что необходимо противостоять попыткам сорвать достижения в отношениях.