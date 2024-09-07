Азербайджан отказался от вопроса прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией, о чем прессе сообщил помощник президента Ильхама Алиева Эльчин Амирбеков.
"Проучил" армян и американцев: Алиев оказал большую услугу России
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Штаты подставят не фиг делать! Россия-надежный партнер!!!!
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1 д.
Александр Попов
Когда меня спрашивают про любую страну. Отвечаю: скажите, что эта страна ПРОИЗВОДИТ??? Что ПРОИЗВОДЯТ мелкие ТАБАКИ: прибалты, грузины, армяне, казахи, узбеки, таджики, молдоване, киргизы??? ВСЁ они КРИЧАЛИ: МЫ Россию КОРМИЛИ. Так какого ХРЕНА сейчас СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ НЕ МОГУТ??? Гнать ВСЕХ по домам, пусть свои Родины ПОДНИМАЮТ и КОРМЯТ.
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11 час.
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