Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Проучил" армян и американцев: Алиев оказал большую услугу России

"Проучил" армян и американцев: Алиев оказал большую услугу России

Азербайджан отказался от вопроса прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией, о чем прессе сообщил помощник президента Ильхама Алиева Эльчин Амирбеков.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Штаты подставят не фиг делать! Россия-надежный партнер!!!!
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1 д.
Александр Попов
Когда меня спрашивают про любую страну. Отвечаю: скажите, что эта страна ПРОИЗВОДИТ??? Что ПРОИЗВОДЯТ мелкие ТАБАКИ: прибалты, грузины, армяне, казахи, узбеки, таджики, молдоване, киргизы??? ВСЁ они КРИЧАЛИ: МЫ Россию КОРМИЛИ. Так какого ХРЕНА сейчас СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ НЕ МОГУТ??? Гнать ВСЕХ по домам, пусть свои Родины ПОДНИМАЮТ и КОРМЯТ.
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11 час.

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