"Проучил" армян и американцев: Алиев оказал большую услугу России

Александр Попов

Когда меня спрашивают про любую страну. Отвечаю: скажите, что эта страна ПРОИЗВОДИТ??? Что ПРОИЗВОДЯТ мелкие ТАБАКИ: прибалты, грузины, армяне, казахи, узбеки, таджики, молдоване, киргизы??? ВСЁ они КРИЧАЛИ: МЫ Россию КОРМИЛИ. Так какого ХРЕНА сейчас СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ НЕ МОГУТ??? Гнать ВСЕХ по домам, пусть свои Родины ПОДНИМАЮТ и КОРМЯТ.