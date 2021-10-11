Ценам на кофе предрекли рост из-за действий колумбийских поставщиков

Мировые цены на кофе уже увеличились на 55% в 2021 году из-за плохого урожая в Бразилии. Отмечается, что они новый скачок стоимости может случиться из-за того, что колумбийские фермеры захотели придержать поставки, чтобы продать свою продукцию по увеличенной цене.
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