Ценам на кофе предрекли рост из-за действий колумбийских поставщиков

Мировые цены на кофе уже увеличились на 55% в 2021 году из-за плохого урожая в Бразилии. Отмечается, что они новый скачок стоимости может случиться из-за того, что колумбийские фермеры захотели придержать поставки, чтобы продать свою продукцию по увеличенной цене.