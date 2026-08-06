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Царьград

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OpenAI выпустит в 2027 году умную колонку размером с шайбу

OpenAI выпустит в 2027 году умную колонку размером с шайбу

Компания OpenAI объявила о планах выпустить в 2027 году умную колонку размером с хоккейную шайбу. Устройство, стоимостью более $300, сможет выполнять повседневные задачи, не имея дисплея, и будет удобным для переноски.

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