⛪ Крымские власти поздравили православных христиан с Вербным воскресеньем Церковь сегодня вспоминает Вход Господень в Иерусалим.
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⛪ Крымские власти поздравили православных христиан с Вербным воскресеньем Церковь сегодня вспоминает Вход Господень в Иерусалим.