Продажи элитной недвижимости под Петербургом выросли почти на 20%

Средняя стоимость приобретённых домовладений выросла почти до 35 млн рублей. Объём продаж элитной загородной недвижимости под Петербургом в III квартале этого года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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