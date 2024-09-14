Пушков назвал слова Столтенберга о диалоге с РФ способом успокоить общество

В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога быть не может. Об этом 14 сентября высказался глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости диалога с Россией.