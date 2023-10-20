Белый дом удалил из соцсетей фото Джо Байдена с людьми в камуфляже в Израиле

Администрация Белого дома удалила фотографию из соцсетей, на которой лидер Штатов Джо Байден жмет руки крепким мужчинам с американскими флагами на камуфляже и благодарит за «их работу в ответ» на атаки радикальной палестинской организации ХАМАС.
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