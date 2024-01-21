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СБУ и ГУР оспаривают друг у друга «авторство» удара по Усть-Луге в Ленобласти

СБУ и ГУР оспаривают друг у друга «авторство» удара по Усть-Луге в Ленобласти

СБУ и ГУР оспаривают друг у друга «авторство» удара по газовому терминалу порта Усть-Луга в Ленинградской области, и это не первый случай подобной «конкуренции» Итак, ряд украинских СМИ сообщил, что удар по заводу «Новатэк», который занимается переработкой стабильного газового конденсата, — это спецоперация СБУ.

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