СБУ и ГУР оспаривают друг у друга «авторство» удара по Усть-Луге в Ленобласти

СБУ и ГУР оспаривают друг у друга «авторство» удара по газовому терминалу порта Усть-Луга в Ленинградской области, и это не первый случай подобной «конкуренции» Итак, ряд украинских СМИ сообщил, что удар по заводу «Новатэк», который занимается переработкой стабильного газового конденсата, — это спецоперация СБУ.