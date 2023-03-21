Слово и дело

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Гинеколог Ловцева рассказала о самых неэффективных способах контрацепции

Гинеколог Ловцева рассказала о самых неэффективных способах контрацепции

Некоторые методы современной контрацепции являются абсолютно ненадежными. Об этом рассказала заведующая женской консультацией Виктория Ловцева в интервью «СЭ».

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