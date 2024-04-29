С подачи Хинштейна в Госдуме рассмотрят закон о запрете на экстрадицию иностранных участников СВО

Доброволец или наемник? Российские бюрократы разницы не видят Дмитрий Родионов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил его инициатор, депутат ГД Александр Хинштейн.