Страна и люди
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Страна и люди

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Новое вооружение России вызвало переполох в Британии

Новое вооружение России вызвало переполох в Британии

Ходовые испытания российской подводной лодки «Хабаровск», а также статья британского издания Daily Mail о том, что Лондон не готова к противодействию подводному флоту РФ вызвали переполох срез читателей этого СМИ.

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