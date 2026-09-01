Новое вооружение России вызвало переполох в Британии

Ходовые испытания российской подводной лодки «Хабаровск», а также статья британского издания Daily Mail о том, что Лондон не готова к противодействию подводному флоту РФ вызвали переполох срез читателей этого СМИ.
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