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Замученная кума Дзидзьо Цибульская сообщила о невосполнимой потере: "Больно..."

Замученная кума Дзидзьо Цибульская сообщила о невосполнимой потере: "Больно..."

Певица Ольга Цибульская, кума DZIDZIO, рассказала о своем состоянии после печальной новости 35-летняя артистка, которая является хорошей подругой певца Виталия Козловского обратилась к поклонникам в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.

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