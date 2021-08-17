Замученная кума Дзидзьо Цибульская сообщила о невосполнимой потере: "Больно..."

Певица Ольга Цибульская, кума DZIDZIO, рассказала о своем состоянии после печальной новости 35-летняя артистка, которая является хорошей подругой певца Виталия Козловского обратилась к поклонникам в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.
Певица Ольга Цибульская, кума DZIDZIO, рассказала о своем состоянии после печальной новости 35-летняя артистка, которая является хорошей подругой певца Виталия Козловского обратилась к поклонникам в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.
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