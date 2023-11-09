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За что мигрантов, ставших гражданами РФ, нужно лишать гражданства?

За что мигрантов, ставших гражданами РФ, нужно лишать гражданства?

Знаете, что меня удивляет? Что и президент и депутаты двигаются к нужному нам с вами решению как черепахи.

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Комментарии
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Александр Батт
Романовы создали Великую Российскую Империю. А развалилась она уже без Романовых, под коммунистами.
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1 час.
Елена Захарова
Это как бы: &quot;ничего личного - это бизнес&quot;
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1 час.
NADEGDA PAYNYH
Государственной Думе надо не в чай по чайной ложке вносить на рассмотрение добавки в &quot;Закон о гражданстве&quot;,а внести все поправки, в том числе и при нарушении присяги,которые они принимают. И спрашивать надо с мигрантов, при нарушении присяги. так же как с военных. Но наша любимая Единая Россия этого никогда не допустит  ибо денежки дармовые утекут из под носа
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1 час.

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