Знаете, что меня удивляет? Что и президент и депутаты двигаются к нужному нам с вами решению как черепахи.
За что мигрантов, ставших гражданами РФ, нужно лишать гражданства?
Комментарии
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Александр Батт
Романовы создали Великую Российскую Империю. А развалилась она уже без Романовых, под коммунистами.
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1 час.
Елена Захарова
Это как бы: "ничего личного - это бизнес"
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1 час.
NADEGDA PAYNYH
Государственной Думе надо не в чай по чайной ложке вносить на рассмотрение добавки в "Закон о гражданстве",а внести все поправки, в том числе и при нарушении присяги,которые они принимают. И спрашивать надо с мигрантов, при нарушении присяги. так же как с военных. Но наша любимая Единая Россия этого никогда не допустит ибо денежки дармовые утекут из под носа
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1 час.
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