За что мигрантов, ставших гражданами РФ, нужно лишать гражданства?

NADEGDA PAYNYH

Государственной Думе надо не в чай по чайной ложке вносить на рассмотрение добавки в "Закон о гражданстве",а внести все поправки, в том числе и при нарушении присяги,которые они принимают. И спрашивать надо с мигрантов, при нарушении присяги. так же как с военных. Но наша любимая Единая Россия этого никогда не допустит ибо денежки дармовые утекут из под носа