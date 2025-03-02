Царьград ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, с кем будет разговаривать Россия в вопросе урегулирования украинского конфликта, расставив все точки над "i".
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