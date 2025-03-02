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Россия будет разговаривать с людьми, а "не с дрессированными животными": Медведев расставил точки над "i"

Россия будет разговаривать с людьми, а "не с дрессированными животными": Медведев расставил точки над "i"

Царьград ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, с кем будет разговаривать Россия в вопросе урегулирования украинского конфликта, расставив все точки над "i".

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
всех майданутых украинцев митингующих  гнать в Киев  ! там быстро разберутся и людоловы  отловят на мясо!
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12 час.
АР
Александр Рязанцев
ДАМ как всегда,прав!
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10 час.
Eduard
Какой смысл говорить с марионетками,если решают хозяева? Мы 8 лет о мире договаривались,не слишком ли долго?
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7 час.
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