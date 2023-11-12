Эрдоган: в мирной конференции по Газе смогут принять участие Израиль и Палестина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в международной мирной конференции по сектору Газа, смогут принять участие все страны Ближнего Востока, в том числе и воюющие стороны - Палестина и Израиль.
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