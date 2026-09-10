Горячий камень моей судьбы. Психологический роман

Вера, психолог, потерявшая пациента-подростка, уезжает в Плёс, чтобы забыть свою вину. Она снимает дом рядом с кузницей, где живёт Илья — кузнец, чей младший брат погиб в пожаре десять лет назад.
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