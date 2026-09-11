Нижний Новгород накроют ливни: МЧС выпустило срочное предупреждение

До конца суток и в ночь на 12 сентября Нижний Новгород и территория области останутся в зоне интенсивных осадков.
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