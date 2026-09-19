Приколисты
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Приколисты

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Море пожевало Посю и выплюнуло на берег...

Море пожевало Посю и выплюнуло на берег...

Перед ссылкой к бабушке решили по-быстренькому свозить детей на море. А то есть риск, что Пося так и не попробует в деле новый купальник.

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