Минобрнауки России отметило Передовую инженерную школу НГУ

На днях в Москве состоялось заседание Совета по грантам для Передовых инженерных школ. 30 университетов рассказали о подходах в образовании передовых кадров, реальной связи науки и бизнеса и новых технологиях.
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