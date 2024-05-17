ООН ограничила работу переводчиков и выключила кондиционеры из-за проблем с бюджетом

ООН вынуждена экономить на переводчиках и работе кондиционеров из-за финансовых трудностей. К такому положению организация пришла из-за просроченных платежей от многих членов и увеличения числа задач, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей ООН.
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