Кто кого заборет в Америке?

Алексей Тан

Цель ИУДЕЙСКОГО "Уолл стрит".... сохранить СЕБЯ и свалить все свои преступления, как в финансах... как в политике... как в войнах... на того, кто проиграет!!!... без разницы!!!... это Трамп или Камала... (ЭТО всего лишь, левая, правая сторона "чёрного ПСА)... И ДАЖЕ... если сторонники, республиканцев и сторонники "демократов"... будут воевать, МЕЖДУ СОБОЙ... то ПРЕДСТАВИТЕЛИ Иудейского уолл стрит, только от этого ВЫИГРАЮТ... и будут контролировать ...а то и РУКОВОДИТЬ этой схваткой.... а в ИТОГЕ. они останутся во власти и ВЛАСТЬЮ.