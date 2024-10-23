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Кто кого заборет в Америке?

Кто кого заборет в Америке?

А  давайте  ровно   за  две  недели      до   выборов  в  Пендоссии  о  них    и  поговорим,  а  то, я  смотрю,   очень  многие    ими  интересуются,  графики  там  разные  и  результаты опросов  выкладывают;  гадают, кто   кого  заборет -  Камбала Хариус Камала Харрис Данилу  Козырева Дональда Трампа, или  наоборот.

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Комментарии
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Алексей Тан
Цель ИУДЕЙСКОГО &quot;Уолл стрит&quot;.... сохранить СЕБЯ и свалить все свои преступления, как в финансах... как в политике... как в войнах... на того, кто проиграет!!!... без разницы!!!... это Трамп или Камала... (ЭТО всего лишь, левая, правая сторона &quot;чёрного ПСА)... И ДАЖЕ... если сторонники, республиканцев и сторонники &quot;демократов&quot;... будут воевать, МЕЖДУ СОБОЙ... то ПРЕДСТАВИТЕЛИ Иудейского уолл стрит, только от этого ВЫИГРАЮТ... и будут контролировать ...а то и РУКОВОДИТЬ этой схваткой.... а в ИТОГЕ. они останутся во власти и ВЛАСТЬЮ.
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22 час.
Алексей Тан
Необходимо, что бы ... ни кто не пришёл из этих &quot;назначенных&quot;... необходимо, что бы О НИХ ЗАБЫЛИ... и тогда всплывёт, истинные виновники кризиса, ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕРЗОСТИ.
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22 час.

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