А давайте ровно за две недели до выборов в Пендоссии о них и поговорим, а то, я смотрю, очень многие ими интересуются, графики там разные и результаты опросов выкладывают; гадают, кто кого заборет - Камбала Хариус Камала Харрис Данилу Козырева Дональда Трампа, или наоборот.
Кто кого заборет в Америке?
Комментарии
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Алексей Тан
Цель ИУДЕЙСКОГО "Уолл стрит".... сохранить СЕБЯ и свалить все свои преступления, как в финансах... как в политике... как в войнах... на того, кто проиграет!!!... без разницы!!!... это Трамп или Камала... (ЭТО всего лишь, левая, правая сторона "чёрного ПСА)... И ДАЖЕ... если сторонники, республиканцев и сторонники "демократов"... будут воевать, МЕЖДУ СОБОЙ... то ПРЕДСТАВИТЕЛИ Иудейского уолл стрит, только от этого ВЫИГРАЮТ... и будут контролировать ...а то и РУКОВОДИТЬ этой схваткой.... а в ИТОГЕ. они останутся во власти и ВЛАСТЬЮ.
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22 час.
Алексей Тан
Необходимо, что бы ... ни кто не пришёл из этих "назначенных"... необходимо, что бы О НИХ ЗАБЫЛИ... и тогда всплывёт, истинные виновники кризиса, ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕРЗОСТИ.
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22 час.
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