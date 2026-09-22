Песков рассказал о важном телефонном звонке Путина

Президент России Владимир Путин в настоящее время проводит международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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