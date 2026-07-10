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Носкова о том, что две чешки разыграют титул «Уимблдона»: «Такие результаты для Чехии уже стали традицией»

Линда Носкова поделилась ожиданиями от финала « Уимблдона » против Каролины Муховой . «Каролина – замечательная теннисистка и прекрасный человек.

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