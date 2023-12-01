В Крыму стабилизируют цены на яйцо благодаря договорённостям с торговыми сетями о нулевой наценке

Торговые сети в Крыму взяли на себя обязательства по установлению нулевой наценки на куриное яйцо. Об этом корреспонденту «Крымской газеты» сообщила заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова.
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