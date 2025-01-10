Минкульт РФ почтил память усопшей актрисы

Минкульт РФ: смерть Добровольской стала невосполнимой утратой Смерть народной артистки России Евгении Добровольской стала невосполнимой утратой для культуры, сообщила пресс-служба Минкультуры России в официальном Telegram-канале.
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