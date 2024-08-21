Госпошлина за взыскание долга по ТКО вырастет в 10 раз

С 8 сентября 2024 года вступят в силу изменения в Налоговом кодексе РФ, которые приведут к увеличению государственной пошлины за вынесение судебного решения о взыскании задолженности по услугам вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).
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