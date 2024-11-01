У Dragon Age: The Veilguard крупнейший запуск сингловой игры от EA и 1 место в списке бест...

У Dragon Age: The Veilguard крупнейший запуск сингловой игры от EA и 1 место в списке бестселлеров SteamЗапуск Dragon Age: The Veilguard уже сделал ее самой популярной однопользовательской игрой EA в Steam, возглавив чарты и обойдя по количеству одновременных игр Star Wars Jedi: Survivor 2023 года.