За уклонение от уплаты 115 млн рублей налогов в Альметьевске будут судить директора фирмы

Прокуратура Республики Татарстан завершила подготовку обвинительного заключения по делу 66-летнего жителя Альметьевска, которому инкриминируется крупномасштабное уклонение от уплаты налогов, сообщили в ведомстве.
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