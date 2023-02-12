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Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Ионикосом», «Аполлон Патрас» – с «Арисом»

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча. Одержавший 14 побед подряд «Олимпиакос» встретится с «Ионикосом», «Аполлон Патрас» сыграет с «Арисом».

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