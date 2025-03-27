Комиссия верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения международным организациям с призывом осудить убийства российских журналистов в последние дни в зоне боевых действий, заявил в интервью ТАСС глава комиссии Алексей Пушков.
Пушков сделал заявление об убийстве российских журналистов
Комментарии
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Михаил
Гибель человека - это трагедия. Выражаю свои соболезнования близким, коллегам погибших журналистов. Однако, хочется задать вопрос; а не слишком ли много корреспондентов, журналистов от самых различных СМИ, каких-то блогеров находится на линии фронта ? Создаётся впечатление, что группировка "акул пера" немногим меньше самой армейской группировки. Зачем ? В большей степени их информация дублируется и представляет собой пересказ и "испорченный телефон". А под час носит дезинформационный характер.
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19 час.
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