Пушков сделал заявление об убийстве российских журналистов

Михаил

Гибель человека - это трагедия. Выражаю свои соболезнования близким, коллегам погибших журналистов. Однако, хочется задать вопрос; а не слишком ли много корреспондентов, журналистов от самых различных СМИ, каких-то блогеров находится на линии фронта ? Создаётся впечатление, что группировка "акул пера" немногим меньше самой армейской группировки. Зачем ? В большей степени их информация дублируется и представляет собой пересказ и "испорченный телефон". А под час носит дезинформационный характер.