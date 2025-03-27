Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков сделал заявление об убийстве российских журналистов

Пушков сделал заявление об убийстве российских журналистов

Комиссия верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения международным организациям с призывом осудить убийства российских журналистов в последние дни в зоне боевых действий, заявил в интервью ТАСС глава комиссии Алексей Пушков.

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Комментарии
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Михаил
Гибель человека - это трагедия. Выражаю свои соболезнования близким, коллегам погибших журналистов. Однако, хочется задать вопрос; а не слишком ли много корреспондентов,  журналистов от самых различных СМИ, каких-то блогеров находится на линии фронта ? Создаётся впечатление, что группировка &quot;акул пера&quot; немногим меньше самой армейской группировки. Зачем ? В большей степени их  информация дублируется и представляет собой пересказ и &quot;испорченный телефон&quot;. А под час носит дезинформационный характер.
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