В Казани тысячи квартир остались без газа из-за проблем с вентиляцией

В Казани за последние выходные выявили два случая неисправностей вентиляции в жилых домах. В доме №62 на улице Назарбаева обнаружили обратную тягу, а в доме №13 на улице 40 лет Октября — недостаточную тягу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии