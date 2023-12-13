Налоговые долги компаний перед бюджетом составили 2,1 трлн рублей

По итогам III квартала 2023 года величина налоговой задолженности бизнеса перед бюджетом снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 трлн рублей, сообщил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.
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