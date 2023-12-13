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Налоговые долги компаний перед бюджетом составили 2,1 трлн рублей

Налоговые долги компаний перед бюджетом составили 2,1 трлн рублей

По итогам III квартала 2023 года величина налоговой задолженности бизнеса перед бюджетом снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 трлн рублей, сообщил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

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