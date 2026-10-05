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Нижегородская правда

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Всероссийские форумы классных руководителей и директоров школ завершили работу

Всероссийские форумы классных руководителей и директоров школ завершили работу

2 октября в Москве завершились VI Всероссийский форум классных руководителей и I Форум директоров школ.

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