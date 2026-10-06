Санатории Краснодарского края начали снижать цены раньше обычного: сколько стоит отдых осенью

Санатории Краснодарского края начали снижать цены раньше обычного: сколько стоит отдых осеньюС наступлением осени санатории Краснодарского края стали заметно дешевле.
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