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МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов

МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов

Киев уже пропустил запланированную на 5 октября очередную выплату, а с учётом платежа этого дня его простроченная задолженность перед МВФ может достигнуть четверти миллиарда долларов.

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