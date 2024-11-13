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Трамп намерен сделать главой Пентагона служившего в Ираке телеведущего Fox News

Трамп намерен сделать главой Пентагона служившего в Ираке телеведущего Fox News

Новым министром обороны США может стать Пит Хегсет — американский телеведущий, бывший военный, политический обозреватель Fox News, в прошлом исполнительный директор организаций «Ветераны за свободу» (Vets for Freedom) и «Неравнодушные ветераны за Америку» (Concerned Veterans for America).

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Да, шайку отменную Трамп соберёт, но вот к чему она их  приведёт?
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16 час.

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