Покончивший с собой сын экс-депутата Гудкова связал свой поступок с тоской по РФ

Покончивший с собой сын экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) Иван оставил предсмертную записку, в которой связал свой поступок с вынужденным «отказом от русской идентичности ради чужой» в эмиграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- PNAS: даже передо...
- Глава МИД Барро: ...
- Repubblica: в ЕС ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым