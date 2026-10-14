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Газета.ру

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Покончивший с собой сын экс-депутата Гудкова связал свой поступок с тоской по РФ

Покончивший с собой сын экс-депутата Гудкова связал свой поступок с тоской по РФ

Покончивший с собой сын экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) Иван оставил предсмертную записку, в которой связал свой поступок с вынужденным «отказом от русской идентичности ради чужой» в эмиграции.

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