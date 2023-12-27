Представители бизнес-омбудсмена Татарстана приняли участие в профилактическом визите Минэкологии РТ

Группа инспекторов Центрального территориального управления Министерства экологии Республики Татарстана во главе с заместителем руководителя управления Русланом Аллахвердеевым провела плановый профилактический визит в строительную компанию «Ак Таш Инвест-строй» в городе Казани.
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