«Бить по мостам, разведке и спецслужбам»: военный эксперт раскрыл готовящиеся Украиной диверсии против России

Военный эксперт раскрыл готовящиеся Украиной диверсии против России Коллаж "Блокнота" Враг своими агрессивными действиями рассчитывает спровоцировать РФ на жесткие действия, чтобы под благовидным предлогом «завести» на Украину войска НАТО.
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