США и Великобритания подтвердили поддержку стейблкоинов и токенизации в ходе совместных переговоров по финансовому регулированию

Соединенные Штаты и Великобритания подтвердили свою приверженность более тесному сотрудничеству в области финансового регулирования в ходе недавней двусторонней рабочей группы, что свидетельствует о сохранении согласованности политики в отношении цифровых активов по мере того, как власти США приступают к реализации знакового законодательства о стейблкоинах.
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