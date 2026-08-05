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США и Великобритания подтвердили поддержку стейблкоинов и токенизации в ходе совместных переговоров по финансовому регулированию

США и Великобритания подтвердили поддержку стейблкоинов и токенизации в ходе совместных переговоров по финансовому регулированию

Соединенные Штаты и Великобритания подтвердили свою приверженность более тесному сотрудничеству в области финансового регулирования в ходе недавней двусторонней рабочей группы, что свидетельствует о сохранении согласованности политики в отношении цифровых активов по мере того, как власти США приступают к реализации знакового законодательства о стейблкоинах.

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