В сезоне 2026/27 Важнова пока не выступала на соревнованиях. По информации «СЭ», спортсменка пробует себя в паре с Владиславом Вильчиком в группе Алексея Тихонова — это академия Татьяны Навки «Наши надежды».
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