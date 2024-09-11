"Милый мой я здесь живу": Мигранты уже не пускают домой женщину

не!!! ну, допустим! заселился гастер со своей семьей на время ремонта - благо, хозяев нет. Но настучать при встрече хозяину же по дыне?!?!?! Тут уж непонятно, а кто, собссно, в этой квартире хозяин???? В смысле, а собирается ли это семейство выселяться по завершению ремонта?

ТН

Татьяна Недогреева

Так это и есть продолжение нашей мигранской политики. Под видом оабочих рук завозят целый кишлак. Под видом гастарбайтеров, которые должны работать вахтовым методом, а по окончании трудового договора, покинуть страну, им тут и всему кишлаку дают гражданство со всеми льготами. А вместо рабочих обжежитий с временной регистрацией дают возможность проживать в элитных чужих квартирах ,в тайне надеясь, что они там и останутся постоянно. И вопрос жилья решат сами мигранты. Им же все дозволено . Ущемлять их нельзя. А русские- это же просто терпилы.