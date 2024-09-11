Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Милый мой я здесь живу": Мигранты уже не пускают домой женщину

"Милый мой я здесь живу": Мигранты уже не пускают домой женщину

Avia.pro - СМИ Добро пожаловать в элитный ЖК «Парк Апрель», где стоимость квартир сопоставима с подержанным космическим шаттлом, а комфорт проживания – с ночёвкой в общежитии на стройке.

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Комментарии
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Одиссей
не!!!  ну, допустим! заселился гастер со своей семьей на время ремонта - благо, хозяев нет. Но настучать при встрече хозяину же по дыне?!?!?!  Тут уж непонятно, а кто, собссно, в этой квартире хозяин???? В смысле, а собирается ли это семейство выселяться по завершению ремонта?
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7 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Так это и есть продолжение нашей мигранской политики. Под видом оабочих рук завозят целый кишлак. Под видом гастарбайтеров, которые должны работать вахтовым методом, а по окончании трудового договора, покинуть страну, им тут и всему кишлаку дают гражданство со всеми льготами. А вместо рабочих обжежитий с временной регистрацией дают возможность проживать в элитных чужих квартирах ,в тайне надеясь, что они там и останутся постоянно. И вопрос жилья решат сами мигранты. Им же все дозволено . Ущемлять их нельзя. А русские- это же просто терпилы.
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3 час.
Катрин НГ
Хозяину надо нанять русских, что б выкинули все семейство, желательно через окно!
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32 мин.

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